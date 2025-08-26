Konya’da baba ve 11 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı yakalandı! Mısır tarlasına saklanmıştı

Konya’da baba ve 11 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren cinayet şüphelisi Hıdır A., polis ekiplerinin çalışması sonucu mısır tarlasında yakalandı. Zanlı, sağlık kontrolüne götürülürken “Çocuğu görmedim, pişmanım” dedi.

Konya’da baba ve 11 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı yakalandı! Mısır tarlasına saklanmıştı
Konya’nın Karatay ilçesinde, baba Mehmet Koçyiğit (33) ve 11 yaşındaki oğlu Servet Koçyiğit, evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan oğul kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, şüphelinin 60 yaşındaki Hıdır A. olduğunu tespit etti. Zanlının saklanabileceği adresler belirlendi ve yapılan aramada Hıdır A., merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi’nde, bir mısır tarlasında gizlenirken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede “Çocuğu görmedim, görsem vurmazdım, pişmanım” dedi.

Hıdır A., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya katil zanlısı mısır tarlası
