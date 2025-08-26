Alevi raporu Ulusal Özel’de tartışıldı! ''Bu raporu yazanlar hedefine Cumhuriyeti koymuşlar''

Cumhurbaşkanı'nın masasındaki Alevi raporu Ulusal Özel Programı’nda enine boyuna tartışıldı. Akademisyen Prof. Dr. Caner Işık, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Ali Rıza Özkan ve Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Av. Erdem Cömert, rapordaki dikkat çeken ifadeleri değerlendirdi.

Caner Işık, "Cumhuriyet’le ilgili hiçbir problemi olmayan Aleviler, Tekke ve Zaviyeler Kanunu’nun değiştirilmesi için koçbaşı olarak kullanılmaya çalışılıyor. Bunları görmezden gelemeyiz." dedi.

Erdem Cömert ise, "Günün sözü de bu bence: Bu koçbaşı olarak Aleviliğin kullanılmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Ali Rıza Özkan, "Hiç kimsenin Tekke Zaviyeler Kanunu'nun kaldırılmasını teklif edemez." diye konuştu.

Aleviliğin, tekke ve zaviyeleri kapatma konusundaki kanunu ortadan kaldırmak için bir koçbaşı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

BU LAİKLİK İLKESİNE AYKIRI

Erdem Cömert, "Biz Türk milletinin ayrılmaz parçayız, ayrılmaz ferdiyiz. O yüzden buna izin vermeyeceğiz." dedi. Caner Işık, "Anayasaya herhangi bir inanç hakkında bilgi konulmasını hiçbir Alevinin talep edeceğini zannetmiyorum. Çünkü bu laiklik ilkesine aykırı. Laikliğin doğru bir şekilde uygulanması Alevilerin asli talebidir." diye konuştu.

Raporda yer alan "Alevi toplumuyla yüzyıllık bir helalleşme ve kucaklaşma" ifadesine de tepki gösterildi.

Caner Işık, "Buna sadece yazıklar olsun diyorum. Alevi toplumu Atatürk'le birlikte toplumla kucaklaşmıştır. Osmanlı'dan gelen bakiyeyle de hesaplaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Erdem Cömert, "İnancımızın ulu pirlerinin aynasına Atatürk'ü niye koyuyoruz, Atatürk’le hesaplaşalım mı diye. Bu raporu yazanlar hedefine Cumhuriyet’i koymuşlar. Koydukları ne, aslında Cumhuriyet’in tarikatları, cemaatleri siyasal alanın dışına itmesinde Aleviliği kullanarak bunu yeniden gündeme almak." dedi.

BUGÜN ALEVİ’YE ÖZEL HUKUK YAPACAKSINIZ, YARIN SÜNNİ’YE DE YAPACAKSINIZ

Eşit yurttaşlık kavramındaki tehlikelere dikkat çekildi. Bölücülüğe zemin hazırlandığı ifade edildi.

Ali Rıza Özkan, "Siz bugün Alevi’ye özel hukuk yapacaksınız, yarın Sünni’ye de yapacaksınız, diğer başka gruba da. Burada yapılmak istenen bu. Liberallerin en büyük propagandası toplumsal kimlik. İnsanları milli kimlikten koparmak." dedi.

Erdem Cömert ise, "Alevi bakış açısıyla yazılmış bir rapor değil." ifadesini kullandı.

Alevi-Bektaşi İnanç Başkanlığı kurulması önerisi de eleştirilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Bir inanç başkanlığı Aleviler için ayrıca kurulamaz. Mümkün değil, Diyanet İşleri Kanunu’nun içeriğinden dolayı kurulamaz. Diyanet İşleri Kanunu’nun içeriğinde Alevilere ve tüm Müslümanlara da hizmet etme zorunluluğu var.

Caner Işık, "Diyanetin doğru dürüst şekilde yeniden yapılandırılması, Diyanet’in içinde Alevi şubesinin yeniden düzenlenmesi daha doğru olacak." dedi.