Alevi Cemevi Başkanı protestoyu kırmızı güllerle karşıladı! Davet karşılık bulmadı
Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, kurumu protesto etmeye gelen grubu kapıda kırmızı güllerle karşıladı. Birlik mesajı verdi , kurum binasına davet etti. Protestocular ise kurumu tanımadığını belirterek dede kızı da olan Esma Ersin'in davetini geri çevirdi.
Dede kızı olduğunu ifade eden Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ise grubu çalıştaya davet etti. Protestocu grup kurum önünde basın açıklaması yaparak eylemi sonlandırdı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi