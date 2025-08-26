İncir üreticisi tepkili: Emeklerinin karşılığı yine yok sayıldı

Aydın Nazilli'de incir üreticisinin yüzü gülmedi. Üretici Hasan Duru, incire 150-200 lira değer biçildiğini söyledi. Bu fiyatlarla üreticinin ayakta kalamayacağını belirtti.

Lale Delidağ Lale Delidağ
İncir üreticisi tepkili: Emeklerinin karşılığı yine yok sayıldı
Yayınlanma:

Ürün para etmiyor, çiftçinin alın teri yok sayılıyor. Aydın Nazilli'de incir üreticisi zor günlerden geçiyor. Bir yıl boyunca emek verdiği ürünün maddi karşılığını alamıyor.

Bayındır Köyü’nde üreticilik yapan Hasan Duru, incirleri kalitesine göre ayırıyor, kurutuyor. Ancak iş satış aşamasına gelince keyfi kaçıyor. Teklif edilen 150-200 lira masrafları karşılamıyor. Çapası, bakımı, toplaması derken maliyet artıyor. Hasan Duru'ya göre fiyat 450-500 aralığında olmalı. Yoksa üretici yine zarar edecek.

Maliyet her geçen yıl artıyor. İşçi yevmiyesi 2,5-3 bin lira arasında. Çiftçi sorunlarına çözüm bulunsun istiyor.

Trump o suçlular için idam istedi! “Diktatör değilim''Trump o suçlular için idam istedi! “Diktatör değilim''Dünya
'Teşhircileri muayene etmiyorum' iddiası soruşturma altında: Bakanlık açıklama yaptı'Teşhircileri muayene etmiyorum' iddiası soruşturma altında: Bakanlık açıklama yaptıGündem
İstanbul’da dijital taksi dönemi! İşte ayrıntılarİstanbul’da dijital taksi dönemi! İşte ayrıntılarYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

incir üreticileri aydın nazilli
Günün Manşetleri
İşte Atatürk'ün zafer getiren taktikleri
Gazetecilerin öldürülmesini sevinçle karşıladı
“Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlık yok, hiçbir talep yok”
FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin davası sürüyor
Alevi derneklerinden cemevi başkanlığı önünde protesto
Beşiktaş Belediyesi’ne ‘Cumhuriyet Bayramı’ soruşturması
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi
Memur ve emekliye 2026-2027 zam kararı belli oldu
Yardımlar hedef alınıyor, ölü ve yaralı sayısı artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı! Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı!
İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Memur ve emekliye 3 farklı senaryo Memur ve emekliye 3 farklı senaryo
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi 11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi