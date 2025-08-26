İncir üreticisi tepkili: Emeklerinin karşılığı yine yok sayıldı

Ürün para etmiyor, çiftçinin alın teri yok sayılıyor. Aydın Nazilli'de incir üreticisi zor günlerden geçiyor. Bir yıl boyunca emek verdiği ürünün maddi karşılığını alamıyor.



Bayındır Köyü’nde üreticilik yapan Hasan Duru, incirleri kalitesine göre ayırıyor, kurutuyor. Ancak iş satış aşamasına gelince keyfi kaçıyor. Teklif edilen 150-200 lira masrafları karşılamıyor. Çapası, bakımı, toplaması derken maliyet artıyor. Hasan Duru'ya göre fiyat 450-500 aralığında olmalı. Yoksa üretici yine zarar edecek.



Maliyet her geçen yıl artıyor. İşçi yevmiyesi 2,5-3 bin lira arasında. Çiftçi sorunlarına çözüm bulunsun istiyor.