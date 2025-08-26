Trump o suçlular için idam istedi! “Diktatör değilim''

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da cinayet işleyenler için idam cezası isteyeceklerini açıkladı. Trump, “Birisini öldürenin idamını talep edeceğiz” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Trump o suçlular için idam istedi! “Diktatör değilim''
Yayınlanma: Güncellenme:

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen kabine toplantısında başkent Washington’ın güvenliğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Trump, aldıkları ilave tedbirlerle şehirdeki suç oranının ciddi şekilde düştüğünü ve son iki haftadır hiç cinayet işlenmediğini vurguladı.

Trump, “Başkent Washington’da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz.” ifadesini kullandı. ABD’de bu tür düzenlemelerin eyaletlerin yetkisinde olduğunu hatırlatan Trump, başkent için nasıl bir düzenleme yapılabileceğine bakacaklarını da sözlerine ekledi.

Trump ayrıca, ülke genelinde suçla mücadelede daha ağır tedbirler alacaklarını belirtip, “Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum.” şeklinde konuştu.

'Teşhircileri muayene etmiyorum' iddiası soruşturma altında: Bakanlık açıklama yaptı'Teşhircileri muayene etmiyorum' iddiası soruşturma altında: Bakanlık açıklama yaptıGündem
İstanbul’da dijital taksi dönemi! İşte ayrıntılarİstanbul’da dijital taksi dönemi! İşte ayrıntılarYurt
Türkiye’nin Doğu Akdeniz hamleleri Yunan basınında gündem oldu: Yunanistan’ı haritadan silebilecek güçTürkiye’nin Doğu Akdeniz hamleleri Yunan basınında gündem oldu: Yunanistan’ı haritadan silebilecek güçGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

washington trump idam
Günün Manşetleri
İşte Atatürk'ün zafer getiren taktikleri
Gazetecilerin öldürülmesini sevinçle karşıladı
“Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlık yok, hiçbir talep yok”
FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin davası sürüyor
Alevi derneklerinden cemevi başkanlığı önünde protesto
Beşiktaş Belediyesi’ne ‘Cumhuriyet Bayramı’ soruşturması
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi
Memur ve emekliye 2026-2027 zam kararı belli oldu
Yardımlar hedef alınıyor, ölü ve yaralı sayısı artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı! Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı!
İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Memur ve emekliye 3 farklı senaryo Memur ve emekliye 3 farklı senaryo
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi 11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi