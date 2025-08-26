Trump o suçlular için idam istedi! “Diktatör değilim''

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen kabine toplantısında başkent Washington’ın güvenliğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Trump, aldıkları ilave tedbirlerle şehirdeki suç oranının ciddi şekilde düştüğünü ve son iki haftadır hiç cinayet işlenmediğini vurguladı.

Trump, “Başkent Washington’da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz.” ifadesini kullandı. ABD’de bu tür düzenlemelerin eyaletlerin yetkisinde olduğunu hatırlatan Trump, başkent için nasıl bir düzenleme yapılabileceğine bakacaklarını da sözlerine ekledi.

Trump ayrıca, ülke genelinde suçla mücadelede daha ağır tedbirler alacaklarını belirtip, “Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum.” şeklinde konuştu.