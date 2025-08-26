Türkiye’nin Doğu Akdeniz hamleleri Yunan basınında gündem oldu: Yunanistan’ı haritadan silebilecek güç

Yunan basını, Türkiye’nin bölgedeki yükselişini “Doğu Akdeniz’in yeni hakimi” olarak tanımlarken, bazı yorumlarda “Yunanistan’ı haritadan silebilecek güç” ifadesi kullanıldı.



İsrail gazetesi Maariv’in haberini inceleyen Yunan haber sitesi Banking News, Ankara’nın Libya ile kurduğu yakın ilişkilere dikkat çekti. Haberde, Ankara’nın doğu Libya’da konsolosluk açması ve General Halife Hafter ile doğrudan temas kurmasının, bölgedeki güç dengelerini değiştirecek nitelikte olduğu belirtildi.

LİBYA İLE TARİHİ BAĞLAR

Banking News analizinde, Türkiye ile Libya arasındaki tarihi bağlara da değinildi. 1951’de Libya bağımsızlığını ilan ettiğinde tanıyan ilk ülkelerden biri olan Türkiye’nin, 2011’deki iç savaşta Trablus hükümetine verdiği desteğin altı çizildi. Bugün atılan adımlar, bu dostluğun yeni bir aşamaya geçtiği şeklinde yorumlandı.

Yunan basını, Türkiye’nin askeri desteğini yalnızca diplomatik bir hamle değil, aynı zamanda “Akdeniz’in güneyinde kurulan ileri bir karakol” olarak nitelendirdi. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1912’ye kadar bölgede varlık gösterdiğini hatırlatan analizlerde, Ankara’nın bölgeye adeta “geri dönüş yaptığı” yorumu öne çıktı.

Analizlerde Türkiye’nin jeostratejik gücünü artırarak, Akdeniz’de enerji trafiğinde belirleyici rol üstlenmeyi hedeflediği kaydedildi. Ankara’nın Libya’da yeni konsolosluk açmasının, “basit bir geri dönüş değil, yeni bir oyun” olduğu vurgulandı.

Yunanistan basını, Türkiye’nin bu hamlelerle yalnızca sahada değil, diplomaside de “oyun kurucu konumuna geçtiğini” belirtiyor.

YUNANİSTAN’I HARİTADAN SİLEBİLİR

Banking News’in yayımladığı analiz, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki artan gücünün Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hesaplarını bozduğu” değerlendirmesiyle sona erdi. Haberde, Ankara’nın enerji yollarını kontrol etme hedefinin artık geri döndürülemez bir noktaya ulaştığı belirtildi. “Türkiye’nin yükselişi, Yunanistan’ı haritadan silebilir.” gibi çarpıcı bir ifadeye de yer verildi.