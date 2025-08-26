'Teşhircileri muayene etmiyorum' iddiası soruşturma altında: Bakanlık açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı, “kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi” yönündeki haberler üzerine ilgili personel hakkında idari soruşturma başlattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Konya Meram Devlet Hastanesi’ne göz muayenesi için giden bir kadın hastaya, doktor Hasan Hüseyin Uysal’ın muayeneyi reddettiği iddia edildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde doktorun, “teşhircileri muayene etmiyorum” diyerek hastayı odasından çıkardığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, ilgili personel hakkında idari soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlıklı Çözüm Merkezi, yazılı metinle yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

