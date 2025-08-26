34 asker kaçırıldı! EMC isyancılarından yeni saldırı

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, ülkenin güneydoğusunda en az 34 askerin silahlı siviller tarafından kaçırıldığını açıkladı. Olay, Guaviare eyaletinde, El Retorno kırsalında Kolombiya ordusu ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) en büyük kolu olan Estado Mayor Central (EMC) arasındaki çatışmalar sonrası yaşandı.

Bakan Sanchez, çatışmalarda EMC komutanlarından birinin de aralarında bulunduğu 11 isyancının etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ardından bölgeyi tahliye eden en az 34 asker, sivil giyimli kişiler tarafından kaçırıldı. Sanchez, olayın yasadışı bir adam kaçırma suçu olduğunu vurguladı.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı madencilik gibi faaliyetleriyle öne çıkan EMC, FARC ile hükümet arasında 2016’da yapılan barış anlaşmasını reddediyor. 22 Ağustos’ta Cali’deki askeri hava üssü yakınlarında yapılan bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 71 kişi yaralanmış, Antioquia bölgesinde polis helikopterine İHA saldırısında ise 12 polis ölmüştü.