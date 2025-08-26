34 asker kaçırıldı! EMC isyancılarından yeni saldırı

Kolombiya’nın güneydoğusunda 34 asker, EMC isyancıları tarafından kaçırıldı. Son dönemde askeri üs ve polise yönelik saldırıların artması bölgede güvenlik krizini derinleştirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
34 asker kaçırıldı! EMC isyancılarından yeni saldırı
Yayınlanma:

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, ülkenin güneydoğusunda en az 34 askerin silahlı siviller tarafından kaçırıldığını açıkladı. Olay, Guaviare eyaletinde, El Retorno kırsalında Kolombiya ordusu ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) en büyük kolu olan Estado Mayor Central (EMC) arasındaki çatışmalar sonrası yaşandı.

Bakan Sanchez, çatışmalarda EMC komutanlarından birinin de aralarında bulunduğu 11 isyancının etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ardından bölgeyi tahliye eden en az 34 asker, sivil giyimli kişiler tarafından kaçırıldı. Sanchez, olayın yasadışı bir adam kaçırma suçu olduğunu vurguladı.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı madencilik gibi faaliyetleriyle öne çıkan EMC, FARC ile hükümet arasında 2016’da yapılan barış anlaşmasını reddediyor. 22 Ağustos’ta Cali’deki askeri hava üssü yakınlarında yapılan bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 71 kişi yaralanmış, Antioquia bölgesinde polis helikopterine İHA saldırısında ise 12 polis ölmüştü.

Alevi raporu Ulusal Özel’de tartışıldı! ''Bu raporu yazanlar hedefine Cumhuriyeti koymuşlar''Alevi raporu Ulusal Özel’de tartışıldı! ''Bu raporu yazanlar hedefine Cumhuriyeti koymuşlar''Yurt
Venezuela - ABD gerilimi tırmanıyor! Maduro’dan sert uyarı: “Kimse topraklarımıza dokunmaya kalkışmasın”Venezuela - ABD gerilimi tırmanıyor! Maduro’dan sert uyarı: “Kimse topraklarımıza dokunmaya kalkışmasın”Dünya
Mitlerden masallara: Sanat tarihinde edebiyattan ilham alan tablolarMitlerden masallara: Sanat tarihinde edebiyattan ilham alan tablolarKültür Sanat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

asker Kolombiya
Günün Manşetleri
İşte Atatürk'ün zafer getiren taktikleri
Gazetecilerin öldürülmesini sevinçle karşıladı
“Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir pazarlık yok, hiçbir talep yok”
FETÖ dosyalarını kapatan zabıt katibinin davası sürüyor
Alevi derneklerinden cemevi başkanlığı önünde protesto
Beşiktaş Belediyesi’ne ‘Cumhuriyet Bayramı’ soruşturması
11 hizmet kolu için yeni haklar belirlendi
Memur ve emekliye 2026-2027 zam kararı belli oldu
Yardımlar hedef alınıyor, ölü ve yaralı sayısı artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu
Çok Okunanlar
Erbakan’ın sağ kolundan Köy Enstitüleri yorumu Erbakan’ın sağ kolundan Köy Enstitüleri yorumu
İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı! İlçe ilçe duyuruldu
Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı! Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı!
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Memur ve emekliye 3 farklı senaryo Memur ve emekliye 3 farklı senaryo