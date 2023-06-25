Küçükçekmece'de yangın paniği! Evde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
Küçükçekmece'deki bir gecekonduda yangın çıktı. 7 kişinin evde mahsur kaldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Küçükçekmece'de bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının çıktığı, Yarımburgaz Mahallesi 6. Şirin Sokak'taki gecekonduda 3'ü çocuk 7 kişi mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde mahsur kalan 7 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını da kontrol altına alarak söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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