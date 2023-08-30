Kuraklık kapıyı çaldı barajlar alarmda! Hidrobiyolog Dr. Erol Kesici Ulusal Kanal'a konuştu

Sıcak geçen yaz ayları ve bilinçsiz su tüketimi barajları da kuruttu.

İklim değişikliği, tarım sektöründe aşırı ve vahşi tarımsal sulama gibi sorunlara bu yıl El-Nino sıcaklıkları da eklenince su kaynaklarının su seviyelerindeki düşüş hızlandı.

Ulusal Kanal'a konuşan Hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, Dünya Su Stresi Haritası'na göre Türkiye'nin 2040'a gelindiğinde su kıtlığı çekecek ülkelerden biri olacağı uyarısında bulundu.

Dr. Kesici tarımsal sulamadaki bilinçsizliğe dikkat çekti. Suyun kıorunması için moderneleşme uyarısında bulunan kesici atılması gereken adımları sıraladı.

Su tasarrufunda en önemli noktalardan biri de bireysel olarak yapılabilecek su tasarrufları.

Barajların yanısıra çok önemli göllerde de sorun büyük. Dr. Kesici Eğidir ve Beyşehir Gölü için de bir takım uyarılarda bulundu.