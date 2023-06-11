Kuşadası açıklarında deprem! (11 Haziran 2023) 4,2 ile sallandı...

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Sabah saat 07.42'de meydana gelen depremle ilgili Kandilli Rasathanesinden açıklama geldi.

Kuşadası açıklarında deprem! (11 Haziran 2023) 4,2 ile sallandı...
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Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. 11 Haziran Pazar sabahı gerçekleşen depremle ilgili Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.

Kandilli Rasathanesinin açıklamasına göre, saat 07.42'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,2 olarak belirlendi.

Depremin yerin 13.4 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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