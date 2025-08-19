Kuşadası Belediye Başkanı Günel’den Çerçioğlu’na 2 ayrı suç duyurusu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında “imar rantı” ve “mafya” iddiaları nedeniyle iki ayrı suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Başkan Günel, yaptığı yazılı açıklamada Çerçioğlu’nun kamuoyuna yansıyan iddialarına sert yanıt verdi.

”İDDİALARINI KANITLAMAK ZORUNDA”

Günel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Eğer Kuşadası’nda imar rantından bahsediyorsa, bunun kim olduğunu ispatlamak zorunda. Eğer Kuşadası’nda bir mafyadan bahsediyorsa, bunu da açıkça ortaya koymak zorunda. Aksi halde bu hem iftiradır hem de toplumda korku ve güvensizlik yaratmaktır.”

Mafya iddialarının son derece ciddi olduğunu vurgulayan Günel, “Bu mafya iddiası şayet doğruysa, kamu düzenini tehdit eden büyük bir sorunla karşı karşıyayız demektir. Bu nedenle, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. İddiaların araştırılması için resmi süreç başlatılacak” dedi.

Günel, Çerçioğlu’nun Kuşadası ile ilgili tüm açıklamalarının yargıya taşınacağını belirterek, “Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım” ifadelerini kullandı.