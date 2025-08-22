Kuyumculara kabus yaşattılar: Polisin nefes kesen takibi sahte altın çetesini çökertti

Zonguldak’ın Kozlu ilçesi, sinema filmlerini aratmayan bir sahte altın operasyonuna sahne oldu. Kahramanmaraş’tan yola çıkan ve yüzlerce kilometre kat ederek Zonguldak’a kadar gelen iki dolandırıcı, kuyumcuları hedef aldı. Ancak planları uzun sürmedi. Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar üzerine nefes kesen bir takip başlattı ve şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Araçlarından çıkan sahte altınlar, yüklü miktarda para ve sahte belgeler görenleri hayrete düşürdü.

İHBAR KUYUMCULARI HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, iki farklı kuyumcunun ihbarıyla başladı. İddialara göre genç bir kadın, “bozdurmak” bahanesiyle kuyumcuya sahte altın bırakmaya çalıştı. Ancak davranışlarından şüphelenen esnaf, durumu fark ederek polisi aradı. Genç kadın, yakalanacağını anlayınca hızla dükkândan uzaklaştı ve olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Şüpheli kadının eşkali ve kaçış güzergâhı kısa sürede belirlendi. Ardından bölgede alarm verildi. Kısa süre sonra polis ekipleri, genç kadını bir akaryakıt istasyonunda kıskıvrak yakaladı. Şüpheli kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yakalanan genç kadın M.B. (22), sorgusunda suçunu itiraf etti. Dolandırıcılık işini erkek arkadaşıyla birlikte yaptığını, Zonguldak’a Kahramanmaraş’tan geldiklerini söyledi. Kadın ifadesinde, “Erkek arkadaşımla geldim” diyerek, galerici olduğunu söylediği A.S. (28) ile birlikte hareket ettiklerini açıkladı. Bu ifade üzerine operasyon genişletildi.

İKİNCİ ŞÜPHELİ DE KISKIVRAK YAKALANDI

Ekipler, ikinci şüpheliyi bulmak için Abaz Caddesi’nde geniş çaplı operasyon başlattı. Kısa sürede, şüpheli A.S.’nin kullandığı 06 AY 7973 plakalı Seat marka araç tespit edildi. Polis, aracı takibe aldı. Başarılı bir operasyonla araç durduruldu ve A.S. gözaltına alındı. Böylece dolandırıcılık şebekesinin iki üyesi de yakalanmış oldu.

Polis ekipleri, aracın içerisinde adeta bir suç pazarıyla karşılaştı. Aramada; 112 bin 449 TL nakit para, 63 adet sahte 1 gram altın, 7 adet sahte çeyrek altın, çeşitli kredi kartları, araç ruhsatları, pasaport ve kaşeler, 3 cep telefonu, 1 flaş bellek, altın kalıpları ve boş altın keseleri bulundu. Ele geçirilen tüm malzemeler, dolandırıcılık amacıyla hazırlandığı değerlendirildi. Ayrıca bölgede kuyumculara daha önce bozdurulmuş 9 adet sahte altın da delil olarak soruşturma dosyasına eklendi.

SAHTE ALTINLARA EK CEZALAR DA GELDİ

Soruşturma sırasında, A.S.’nin ehliyetsiz araç kullandığı da ortaya çıktı. Dolandırıcılığın yanı sıra ehliyetsiz araç kullanmaktan A.S.’ye 40 bin TL idari para cezası uygulandı. “Suç makinesi” gibi kullanılan araç, Yediemin otoparkına çekilerek trafikten men edildi.

Gözaltına alınan M.B. ve A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay sonrası Kozlu halkı, başarılı operasyon nedeniyle güvenlik güçlerine teşekkür etti. Vatandaşlar, “Polisimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Bu şehir onlara emanet” diyerek polise minnet duygularını dile getirdi.