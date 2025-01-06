Kuzguncuk’ta kaza yerine gelen polise korkunç çarpma

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Kuzguncuk sahil yolunda yaşandı. Alınan bilgilere göre, trafik kazasına müdahale eden polis ekiplerinden bir memur, karşıdan karşıya geçerken hızla ilerleyen bir motosikletin çarpmasıyla ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan polis memuru, ambulansla GATA Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü G.T. (19), olay yerinde gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.