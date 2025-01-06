Kuzguncuk’ta kaza yerine gelen polise korkunç çarpma

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek üzere olay yerine gelen bir polis memuru, hızla gelen motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kuzguncuk’ta kaza yerine gelen polise korkunç çarpma
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Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Kuzguncuk sahil yolunda yaşandı. Alınan bilgilere göre, trafik kazasına müdahale eden polis ekiplerinden bir memur, karşıdan karşıya geçerken hızla ilerleyen bir motosikletin çarpmasıyla ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan polis memuru, ambulansla GATA Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü G.T. (19), olay yerinde gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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