Lezita'da grev mücadelesi sürüyor!

Düşük ücret, verilmeyen mesailer, örgütlenmenin önündeki engeller... Lezita'da çalışan örgütlü işçilerin grev mücadelesi büyüyor.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Abalıoğlu Grup'a ait piliç üreticisi Lezita’da işçiler 2023 yılında Hak-İş'e bağlı Öz Gıda İş Sendikası'nda örgütlendi. İşveren ise fabrikada sendikal örgütlenme yapan 30 işçiyi işten çıkardı.

İşçiler bu kez 2024 yılının mart ayında grev kararı aldı. Grev ilanından sonra işçi alımı ve işten çıkarmalar yasak olmasına rağmen, Lezita yönetimi 10 işçinin daha işine son verdi.

HAK-İŞ BAŞKANI'NDAN ZİYARET

Pes etmeyen işçiler ise İzmir'de fabrika önünde grevini sürdürüyor. İşçileri Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ziyaret etti. Lezita yönetimine tepki gösteren Arslan, mücadelenin tüm haklar düzenli verilene kadar devam edeceğini belirtti.

LEZİTA'DAN "HİNTLİ İŞÇİ" AÇIKLAMASI

Öte yandan grev nedeniyle üretimde zorlanan Lezita yönetimi, Hindistan'dan işçi getirdi. Üretimde zorluk çekmediğini iddia eden Lezita yönetimi, yabancı iş gücünü alternatif olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Açıklamada, "Grev sürecinden tamamen bağımsız olarak yerel kaynakların yetmediği noktada üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla yabancı iş gücünü bir alternatif olarak değerlendirmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.