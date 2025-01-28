Limanda panik hakim! Gemide çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Samsun Limanı’nda demirli kuru yük gemisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Limanda panik hakim! Gemide çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
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Samsun Port Limanı’nda demirli bulunan “Firuze G.” isimli kuru yük gemisinde, 28 Ocak sabahı makine dairesinde yangın çıktı. Yangını fark eden gemi personeli durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangının makine dairesinde başlaması nedeniyle yoğun duman oluştuğu öğrenildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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