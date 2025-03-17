Lisede tavandaki sıva öğrencilerin üzerine düştü, 4 yaralı

Saat 11.10 sıralarında meydana gelen olayda, bir sınıfta ders işlemekte olan öğrencilerin üzerine tavandaki sıva düştü. Öğrenciler kafalarından ve vücutlarının çeşitli bölgelerinden darbe alarak yaralandı. Olay anında öğretmenler, öğrencilere ilk müdahaleyi yaparak yardım etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı öğrencileri hastanelere sevk etti. Yaralı öğrencilerden ikisi Yunusemre Devlet Hastanesi'ne, diğer ikisi ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayın sıcaklık farkı nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Ayrıca, okulda eğitim ve öğretime ara verilmeyeceği duyuruldu.