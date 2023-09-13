Maden göçüğü için müfettişler görevlendirildi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal etmişlerdir” dedi.

Maden göçüğü için müfettişler görevlendirildi!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili açıklamalarda bulundu.

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 MADEN GÖÇÜĞÜ İÇİN MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ!

Meydana gelen göçükten dolayı üzüntülerini dile getiren Işıkhan, “Vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal etmişlerdir” ifadelerine yer verdi.

Maden göçüğü için müfettişler görevlendirildi! - Resim : 2

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