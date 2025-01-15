Malatya'da feci trafik kazası! Ölüler ve yaralı var
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kamyonun devrildiği kazada 2 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Malatya-Adıyaman kara yolu Erkenek Tüneli çıkışı oldu.
Edinilen bilgiye göre, Abdullah Dağbaşı (46) yönetimindeki 02 HP 280 plakalı kamyon devrildi.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyon şoförü Abdullah Dağbaşı ile aynı araçta bulunan Yusuf Donat kaza yerinde hayatını kaybetti, Halil Toprak (23) yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunan Halil Toprak, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı