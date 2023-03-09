Malatya'da katliam gibi kaza: 7 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Fikret Zaif (37) yönetimindeki 44 ADN 977 plakalı kamyon, Yukarı Ulupınar mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kazada, kamyon sürücüsü ile araçtaki Mustafa Öksüz (50), Osman Pirinç (35), Bayram Gür (36), Emir Zaif (11), Osman Ünsal (53), İbrahim Özbeg (27) hayatını kaybetti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin de olay yerinde inceleme yaptı.

Şoförün kayınbiraderi Selim Öcal, "(Fikret Zaif) Nakliyecilik yapıyordu. Kayısı yüklemiş. Yanında ufak oğlu vardı, 5 tane de işçisi vardı. Aniden bizi aradılar buraya geldik. Depremde Çelikhan'da 23 yakınımız hayatını kaybetti." dedi.