Malatya'da pitbull dehşeti: Festival alanında kadına saldırdı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, bir alışveriş merkezinin festival alanında korku dolu anlar yaşandı. Alışveriş merkezinin bahçesinde kurulan festival alanını gezen S.D., bir anda başıboş bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların fark etmesiyle köpekten kurtarılan S.D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırı esnasında çevrede bulunan vatandaşların hızlı müdahalesi, daha büyük bir facianın önüne geçti. Festival alanında panik havası yaşanırken, birçok kişi güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde uyuşturulan pitbull cinsi köpek, Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na götürüldü. Polis ekipleri ise köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.