Maltepe'de yangın paniği

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir apartta yangın çıktı. Apartta kalan yaklaşık 15 kişi tahliye edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Maltepe'de yangın paniği
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı. Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartta kalan yaklaşık 15 kişi, itfaiye ekipleri ve görevlilerin yardımıyla tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, bir süre binada duman tahliyesi yapıldı.

Yangın esnasında bazı apart sakinlerinin kedi ve köpeklerini de yanlarına alarak dışarı çıktıkları görüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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