Mangal sonrası çevre felaketi! Plastik atıklar toprağı ve suyu zehirliyor

Türkiye genelinde Kurban Bayramı tatilinde mesire alanları ve ormanlık bölgeler dolup taşarken, uzmanlar çevreye yönelik ciddi bir tehdide dikkat çekiyor: mangal sonrasında gelişigüzel şekilde yakılan plastik atıklar. Uzmanlar, bu alışkanlığın sadece havayı değil, toprağı ve suyu da uzun vadede kirlettiğini belirtiyor.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, mangal ve çevre kirliliği arasındaki bağlantıyı AA muhabirine verdiği röportajda detaylandırdı.

DUMAN GÖRÜNMEYEN ZEHİR TAŞIYOR

Mangal ateşinden çıkan dumanın solunduğunda akciğerlere kadar ulaştığını ve nefes darlığı, alerjik reaksiyonlar ile solunum yolu hastalıklarına neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Güllü, özellikle göl kenarları ve vadiler gibi hava sirkülasyonunun sınırlı olduğu bölgelerde bu etkinin daha güçlü hissedildiğini söyledi.

Dumanın sadece insanlar değil, doğadaki bitki örtüsü üzerinde de tahrip edici etkilere sahip olduğunu vurgulayan Güllü, “Duman fotosentezi engelleyerek bazı bitki türlerinin yok olmasına neden olabilir” dedi.

Uzmanlar, özellikle tatil alanlarında sönmemiş mangal kömürü bırakılmasının büyük yangınlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Prof. Dr. Güllü, “Birçok yangının başlangıç nedeni doğrudan söndürülmeyen kömür olabilir” diyerek uyarısını yineledi. Ayrıca kömürün yanması sırasında atmosfere salınan kirleticilerin hem insan sağlığına hem de ekosisteme zarar verdiği kaydedildi.

YAKILAN PLASTİK ATIKLAR TOPRAĞI VE SUYU KİRLETİYOR

Mangal ateşine atılan plastik tabak, bardak, poşet gibi atıkların oluşturduğu tehdit çok daha büyük. Prof. Dr. Güllü’nün açıklamasına göre, bu plastikler içinde barındırdıkları klorlu bileşikler nedeniyle atmosferde zehirli duman oluşturuyor. “Bu kimyasallar bir süre sonra toprağa çöker. Toprağın yapısını bozar, mikroorganizmaları öldürür, tarımsal verimi düşürür ve hatta yer altı suyuna sızarak çok daha büyük bir kirliliğe neden olur.”

ÇEVRE DOSTU MANGAL İÇİN 5 ALTIN KURAL

1. Mangalınızı yalnızca izin verilen alanlarda yakın.

2. Plastik atıkları kesinlikle ateşe atmayın, geri dönüşüm kutularına atın.

3. Mangalın tamamen söndüğünden emin olun.

4. Kömür külünü doğrudan toprağa değil, çöp kutusuna boşaltın.

5. Doğal yaşamı ve diğer ziyaretçileri rahatsız etmeden çevreye duyarlı olun.

Prof. Dr. Güllü’nün vurguladığı gibi, çevreye verilen zararın telafisi çok zor. Özellikle bayram dönemlerinde artan açık hava etkinliklerinde vatandaşların bu bilinci taşıması büyük önem taşıyor. Güllü, “Plastik yakmamak en doğru tercih. Çöp kutusuna atmak hem doğa hem de insan sağlığı açısından bir zorunluluktur,” diyerek toplumsal farkındalığın altını çizdi.