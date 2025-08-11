Manisa’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2’si ağır 7 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Alaşehir–Denizli karayolu Çataltepe Kavşağı’nda meydana geldi. Denizli yönüne giden B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans, Alaşehir yönünden kavşağa giren M.P. (35) idaresindeki 33 AEP 427 plakalı otomobille çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.P. ve yanındaki bir kişi araçta sıkıştı. Ağır yaralanan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AMBULANS TAKLA ATTI, 5 SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALANDI

Kaza sırasında takla atan ambulansta bulunan 2 stajyer ile birlikte toplam 5 sağlık görevlisi yaralandı. Yaralı sağlık çalışanları, Alaşehir Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kazaya karışan ve ışıklarda bekleyen M.A. (52) yönetimindeki 06 CFR 07 plakalı otomobilde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Sürücü yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

