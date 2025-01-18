Manisa'da avcıya yaban domuzu saldırdı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan izinle yaban domuzu avına çıkan bir grup avcı, beklenmedik bir olayla karşılaştı. Dün öğle saatlerinde başlayan av sırasında, avcılardan biri gördüğü bir yaban domuzunu tüfekle vurup yaraladı. Ancak yaralı domuz, kaçamayacağını anlayınca avcıya karşı saldırıya geçti.

Olay, avcının yaralı halde kaçmaya çalışan domuzu motosikletiyle takip etmesi sırasında meydana geldi. Kaçamayacağını fark eden yaban domuzu, aniden dönerek avcıya saldırdı. Avcı, domuzun saldırısından bağırarak ve tüfeğiyle ateş açarak kurtulmayı başardı. Avcı şans eseri yara almadan kurtuldu.

Saldırının ardından diğer avcılar, yaralı haldeki yaban domuzunu tüfekle öldürdü.