Manisa’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.K. (24), Enis Muhammet B. (28) ve Onur Ş. (28) çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla Kula Devlet Hastanesine giden Enis Muhammet B., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan R.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.