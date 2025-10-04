Manisa’da kız kardeşini kaynar suyla yakan ağabey ve babası tutuklandı! Suç kayıtları ortaya çıktı

Manisa’da 19 yaşındaki M.A.İ.A., 16 yaşındaki kız kardeşi S.A.’yı zorla diz çöktürerek özür dilemesini istedi. Ardından elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktü. Şiddet anlarını kaydedip sosyal medyada paylaşan şahsın görüntüleri kısa sürede binlerce kişiye ulaştı ve büyük tepki topladı.

Olay sonrası harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltı sırasında kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenilen M.A.İ.A., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan ağabey M.A.İ.A.’nın 18 suç kaydının, babası G.A.’nın ise 26 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şiddet mağduru S.A.’nın devlet korumasına alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “3 Ekim 2025 günü sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine yapılan incelemede, olayı gerçekleştiren şüpheli M.A.İ.A. yakalanmış ve adli tahkikat başlatılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler birimimizce de mağdur çocuk için gerekli tedbirler alınmaktadır” denildi.