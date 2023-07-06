Manisa'da sporcuları taşıyan minibüs tırla çarpıştı! Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Manisa'da güreş müsabakasına giden sporcuları taşıyan minibüs, tırla çarpıştı. Kazada minibüste yer alan 9 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde trafik kazası meydana geldi.
Güreş müsabakasına giden sporcuları taşıyan minibüs ile tır çapıştı.
Antalya'dan hareket ettiği öğrenilen, sporcuları taşıyan M.H.O'nun (23) kullandığı minibüs, Denizli-Manisa karayolu Selimiye Mahallesi'nde R.U. (64) idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüs sürücüsü M.H.O. ile minibüste bulunan M.A. (27), M.C.T. (16), B.R.A. (17), U.B. (29), A.İ.U. (24), E.K. (17), M.L.Ç. (17) ve C.O.A. (18) yaralandı.
AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan minibüs sürücüsü ve diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Tır sürücüsü R.U, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı