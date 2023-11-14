Mardin'de Vatan Partisi'ne Akın Var! Kızıltepe'de 30'a Yakın Kişi Vatan Partisi'ne Katıldı

Mardin’in en büyük ilçesi Kızıltepe’de Vatan Partisi olağanüstü kurultay yaparak Abdullah Bulut başkanlığında yeni yönetim kurulunu seçti.

Kurultay öncesinde otuza yakın Kızıltepeli partiye üye oldu. Rozetlerini Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan taktı.

Yeni üyelerin AK Parti, İyi Parti ve HEDEP’ten istifa ederek Vatan Partisine katılmış olmaları dikkat çekti. Tanhan, çıkış yolunun Vatan Partisi'nde olduğunu söyledi. Mardin'de yeni üyeler için çalışmalar hızlandı.