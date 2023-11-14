Muğla'da Kıran Köyü Sakinleri Mağduriyetlerine Çözüm Arıyor

İki yıl içinde iptal edilen 'imar affı' geride çok sayıda mağdur bıraktı. Kıran köyü de bunlardan biri. Yıllardır yaşadıkları köy evlerinin, bakanlık kararıyla yıkımına başlandı. Vatan Partisi Muğla il Başkanlığı Menteşe Belediyesi’ne ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne seslendi.

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Muğla’nın Menteşe İlçesine bağlı Kıran Köyü sakinleri iptal edilen imar affına karşı mücadele ediyor.

Köylü, Kıran’ı yıllar önce kendisine yurt edindi. Büyükşehir Yasası’yla önce imar izni verildi, başvurular, ödemeler yapıldı. Ancak 2020 yılında düzenleme iptal edildi. Geride çok sayıda mağdur kaldı.

Vatan Partisi Muğla il Başkanlığı Menteşe Belediyesi’ne ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne seslendi.

Köylüler adına basın açıklaması yapan Vatan Partisi Muğla İl Sekreteri Emin Can Polat, Menteşe Belediyesi’ne sorumluluklarını hatırlattı. Polat, belediye yetkililerini de çözüm üretmediği için eleştirdi.

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# muğla # Menteşe Belediyesi # imar
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