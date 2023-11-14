Muğla'da Kıran Köyü Sakinleri Mağduriyetlerine Çözüm Arıyor

Muğla’nın Menteşe İlçesine bağlı Kıran Köyü sakinleri iptal edilen imar affına karşı mücadele ediyor.

Köylü, Kıran’ı yıllar önce kendisine yurt edindi. Büyükşehir Yasası’yla önce imar izni verildi, başvurular, ödemeler yapıldı. Ancak 2020 yılında düzenleme iptal edildi. Geride çok sayıda mağdur kaldı.

Vatan Partisi Muğla il Başkanlığı Menteşe Belediyesi’ne ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne seslendi.

Köylüler adına basın açıklaması yapan Vatan Partisi Muğla İl Sekreteri Emin Can Polat, Menteşe Belediyesi’ne sorumluluklarını hatırlattı. Polat, belediye yetkililerini de çözüm üretmediği için eleştirdi.