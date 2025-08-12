Marmara 65 yılın en kurak temmuzunu yaşadı: İstanbul’da sadece 1 gün yağmur yağdı

Marmara Bölgesi, yağışlardaki yüzde 95’lik azalma ile son 65 yılın en düşük temmuz yağışını gördü. İstanbul’da temmuz ayında yalnızca 1 gün yağış kaydedildi. Yalova’da ise hiç yağmur yağmadı.

Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri hariç Ege’nin büyük bölümü, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde yağışlar yüzde 80’in üzerinde azaldı. Buna karşılık Mersin, Karaman ve Tunceli çevrelerinde yağış miktarı normalinin iki katına çıktı.

EN FAZLA YAĞIŞ RİZE’YE DÜŞTÜ

Geçen ay en yüksek yağış, metrekareye 89 kilogram ile Rize’de kaydedildi.

Türkiye genelinde temmuzda ortalama yağışlı gün sayısı 2,8 oldu. Trabzon, Rize, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır’da yağışlı gün sayısı 10-15 gün aralığında seyrederken, İstanbul, Sakarya, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak’ta 1 güne kadar düştü.