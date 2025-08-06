Marmara Adası açıklarında parçalanmış tekne bulundu: İş insanından hala haber yok!

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan tekneye dair arama çalışmaları devam ediyor. Balıkesir Valiliği, kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre, 4 Ağustos saat 23.40 sularında Acil Çağrı Merkezi’ne, Halit Yukay’ın (43) “Graywolf” isimli özel teknesiyle Yalova’dan Bozcaada’ya hareket ettiği ancak kendisinden bir daha haber alınamadığı yönünde ihbar yapıldı.

İhbarın ardından Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri vakit kaybetmeden bölgeye yönlendirildi. Olayla ilgili detaylara yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "5 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir icra etmekte olan ticari bir geminin personeli tarafından deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbar edilmiş, olay mevkisine sahil güvenlik unsurları sevk edilmiştir." Bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan incelemelere ilişkin açıklamada, "Görevlendirilen unsurların bölgeye intikal etmesine müteakip kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştır." denildi. Valilik, çalışmaların tüm gün boyunca yoğun şekilde sürdüğünü belirterek "Gün boyunca, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi, 7 yüzer unsurla arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir."ifadelerini kullandı.

Söz konusu olayla ilgili olarak adli tahkikatın Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.