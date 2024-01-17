Kandilli Rasathanesi sosyal medya üzerinden duyurdu, Marmara Denizi'nde deprem oldu. Deprem Gemlik Körfezi'nde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 3.0 olarak belirlendi. Deprem, 4,9 kilometre derinde meydana geldi. Kandilli'nin yayınladığı X paylaşımı ise aşağıdaki gibidir.