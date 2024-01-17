Marmara Denizi'nde deprem!

Kandilli Rasathanesi X üzerinden duyurdu, Marmara Denizi'nde deprem oldu. Deprem Gemlik Körfezi'nde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 3.0 olarak belirlendi.

Marmara Denizi'nde deprem!
Deprem

Kandilli Rasathanesi sosyal medya üzerinden duyurdu, Marmara Denizi'nde deprem oldu. Deprem Gemlik Körfezi'nde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 3.0 olarak belirlendi. Deprem, 4,9 kilometre derinde meydana geldi. Kandilli'nin yayınladığı X paylaşımı ise aşağıdaki gibidir.

Osmaniye'de 3,5 büyüklüğünde deprem olduOsmaniye'de 3,5 büyüklüğünde deprem olduYurt
# deprem # marmara denizi
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