Marmara Denizi'nde deprem!
Kandilli Rasathanesi X üzerinden duyurdu, Marmara Denizi'nde deprem oldu. Deprem Gemlik Körfezi'nde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 3.0 olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi sosyal medya üzerinden duyurdu, Marmara Denizi'nde deprem oldu. Deprem Gemlik Körfezi'nde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 3.0 olarak belirlendi. Deprem, 4,9 kilometre derinde meydana geldi. Kandilli'nin yayınladığı X paylaşımı ise aşağıdaki gibidir.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 17, 2024
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) https://t.co/tyYI3lW1F7
17.01.2024, 21:47:39 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 4.9 km#Kandilli
# deprem # marmara denizi