Osmaniye'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD X üzerinden açıkladı. Osmaniye'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 10.79 kilometre olarak belirlendi.

Osmaniye'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu
Deprem

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Osmaniye'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 10.79 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 09:32'de meydana geldi. AFAD'ın depreme dair X paylaşımı ise aşağıdaki gibidir.

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# osmaniye # deprem
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