Osmaniye'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD X üzerinden açıkladı. Osmaniye'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 10.79 kilometre olarak belirlendi.
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Osmaniye'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 10.79 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 09:32'de meydana geldi. AFAD'ın depreme dair X paylaşımı ise aşağıdaki gibidir.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 17, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Düziçi (Osmaniye)
Tarih:2024-01-17
Saat:09:32:20 TSİ
Enlem:37.30167 N
Boylam:36.48889 E
Derinlik:10.79 km
Detay:https://t.co/jrpTaiBjcq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi