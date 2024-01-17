AFAD sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Osmaniye'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 10.79 kilometre olarak belirlendi. Deprem, 09:32'de meydana geldi. AFAD'ın depreme dair X paylaşımı ise aşağıdaki gibidir.