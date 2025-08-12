Marmara ve Karadeniz kıyılarında 3 ilde denize girmek yasaklandı

Karadeniz’de beklenen kuvvetli rip akıntısı ve yüksek dalga nedeniyle Sakarya, Kırklareli ve İstanbul’un bazı sahillerinde belirli tarihlerde denize girmek yasaklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 13-17 Ağustos tarihlerinde Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli rip akıntısının etkili olması beklendiğini duyurdu. Bu süre boyunca sahillere kırmızı bayrak çekilecek, vatandaşlar denize girilmemesi konusunda uyarılacak.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde ise 12-15 Ağustos tarihleri arasında olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilemeyecek. Jandarma ekipleri bölgede denetim yapacak.

İstanbul’un Beykoz ilçesinde de Karadeniz’e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 12-13 Ağustos’ta denize girmek kaymakamlık kararıyla yasaklandı.

Yetkililer, kırmızı bayrağın denize girmenin kesinlikle yasak olduğunu, sarı bayrağın risk taşıdığını, siyah-beyaz bayrağın ise su sporlarına ayrılan alanları ifade ettiğini hatırlattı.

AFAD ise rip akıntısının, en deneyimli yüzücülerin bile karşı koyamayacağı kadar güçlü olabileceğini vurgulayarak vatandaşlara uyarıları dikkate alma çağrısında bulundu.

