Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli

Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Lodos, balıkçıları da etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte lodosun 2 gün etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, kuvvetli lodos nedeniyle balıkçıların limanda demirlediğini ve "havanın dinmesini" beklediğini söyledi.

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# marmara denizi # lodos
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