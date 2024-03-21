Tırın altında kalan emekli polis hayatını kaybetti!

Olay, İzmir'in Tire ilçesinde meydana geldi. Arızalanan aracına bakmak için aracından inen emekli polis tırın altında kaldı. Emekli polis, hayatını kaybetti.

Tırın altında kalan emekli polis hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, İzmir'in Tire ilçesinde meydana geldi. Arızalanan aracına bakmak için aracından inen emekli polis tırın altında kaldı. Emekli polis, hayatını kaybetti.

Tırın altında kalan emekli polis hayatını kaybetti! - Resim : 1


 Tire- Torbalı karayolu, Işıklı köyü yakınlarında saat 12: 45 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, uzun yıllar Tire İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptıktan sonra yaklaşık 1,5 yıl önce emekli olan ve bir süredir taksi şoförlüğü yaptığı öğrenilen emekli trafik polisi Çetin Yağcı, Tire’ye dönerken arızalanan  aracından indi.

Yağcı, bu esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan Gürsel K. yönetimindeki  tırın altında kaldı. Tırın altında metrelerce sürüklenen evli ve 2 çocuk babası Yağcı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# taksi # emekli polis memuru # trafik kazası
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