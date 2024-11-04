Marmara'nın kabusu geri döndü! Tüm denize yayılabilir

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Sarı korkutan açıklamayı yaptı. Marmara Denizi'nin kabusu geri döndü, yapılan açıklamaya göre tüm Marmara Denizi'ne yayılabilir. Müsilaj Erdek Körfezi’nden başlayarak Marmara Adası ve Avşa Adası çevresine kadar ulaştı. İşte ayrıntılar...

MARMARA'NIN KABUSU GERİ DÖNDÜ

2021 yılında Marmara Denizi’ni büyük zarara uğratan müsilajın (deniz salyası) yeniden etkisini artırdığı belirtildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, 23 ve 25 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği dalışlar sonucunda müsilajın Marmara Denizi’nde 10 metreden başlayarak 24 metre derinliğe kadar yayıldığını bildirdi. Müsilajın, Erdek Körfezi’nden başlayarak Marmara Adası ve Avşa Adası çevresine kadar ulaştığını ifade eden Sarı, acil önlem paketlerinin devreye alınması gerektiğini vurguladı.

MÜSİLAJ TÜM MARMARA DENİZİ’NE YAYILABİLİR

Prof. Dr. Mustafa Sarı, 1 Kasım 2024 tarihli sıcaklık verilerini inceleyerek, Karadeniz’in Marmara Denizi’nden daha sıcak olduğuna ve bu durumun müsilaj oluşumu için elverişli bir ortam oluşturduğuna dikkat çekti. Marmara Denizi’nde yüzeyden 30 metre derinliğe kadar olan sıcaklıkların neredeyse aynı seviyeye geldiğini, bunun da deniz ortamını daha durağan hale getirerek müsilajın yayılmasını kolaylaştırdığını söyledi.

Erdek Körfezi’nde avcılık yapan balıkçıların ağlarını kaldırmakta güçlük çektiğini belirten Prof. Dr. Sarı, "Eğer önlemler alınmazsa müsilaj, kısa sürede Gemlik ve İzmit Körfezleri’ne de yayılacak" dedi. Sarı, Marmara Denizi’nin tümünü tehdit eden bu oluşumun özellikle balıkçılık ve turizm sektörlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Prof. Dr. Sarı, acil önlem paketleri hazırlanarak kirlilik yükünün azaltılması gerektiğini belirterek, “Kirliliğe bağlı azot ve fosfor yükü zaten yüksek. Önlem alınmazsa ilkbahar ve yaz aylarında daha zor günler bizi bekliyor” dedi.