Marmara'ya fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Deniz ulaşımıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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