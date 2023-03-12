Marmara'ya fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Deniz ulaşımıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Marmara'ya fırtına uyarısı
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Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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