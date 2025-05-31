Marmaray’da çocuklarının yanında darbedildi: Bakanlık harekete geçti

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan “Marmaray’da iki çocuğunun yanında darbedildi” içerikli haberler üzerine İl Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi.

Bakan Göktaş’ın yönlendirmesiyle harekete geçen ekipler, D.E.’nin ailesine ulaştı. Olaydan etkilenen çocuklar için psikososyal destek çalışmalarına başlandı.