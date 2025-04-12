Mattia Ahmet’in ailesine tehdit mesajları atan kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da duyurduğu operasyon kapsamında yakalanan K.Y., İstanbul’a getirilerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından “birden fazla kişi ile tehdit” ve “silahla tehdit” suçlamalarıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürecinin çok yönlü olarak sürdüğü belirtilirken, tehdit içerikli mesajların detaylarıyla ilgili adli makamların çalışmaları devam ediyor.