Mattia Ahmet’in ailesine tehdit mesajları atan kişi tutuklandı

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine, sosyal medya üzerinden tehdit mesajları gönderdiği belirlenen şüpheli, Gümüşhane’de yakalanarak gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mattia Ahmet’in ailesine tehdit mesajları atan kişi tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da duyurduğu operasyon kapsamında yakalanan K.Y., İstanbul’a getirilerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından “birden fazla kişi ile tehdit” ve “silahla tehdit” suçlamalarıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürecinin çok yönlü olarak sürdüğü belirtilirken, tehdit içerikli mesajların detaylarıyla ilgili adli makamların çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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