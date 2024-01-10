Mayın Tehlikesine Karşı Ortaklık

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Karadeniz’deki mayın tehlikesine karşı harekete geçti. “Üçlü Girişim” kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı imzalanacak.

Mayın Tehlikesine Karşı Ortaklık
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Karadeniz'de 'Üçlü Girişim' mutabakatının imzaları İstanbul'da atılacak.

Türkiye, bölgesel güvenliğe ve Karadeniz’deki istikrara katkı sağlayacak bu mutabakatın imza törenine ev sahipliği yapacak.

Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "Üçlü Girişim" kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı 11 Ocak Perşembe günü Kalender Kasrı'nda imzalanacak.

İmza töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov'un katılımıyla yapılacak.

Anlaşmanın ayrıntıları arasında, her ülkeden birer Mayın Karşı Tedbirleri gemisi ve bir komuta kontrol gemisi ile harekât icrası, 6 ayda en az 2 defa 15 günlük periyotlarla gerçekleştirilecek operasyonlar gibi önlemler bulunuyor.

Bu iş birliği ile Karadeniz'deki seyrü-sefer emniyetine önemli katkılar sağlanması amaçlanıyor.

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