Dünyanın En Güçlü Orduları Listesi Belli Oldu! Türkiye Kaçıncı Sırada?



“Dosta güven, düşmana korku” salan Türk Silahlı Kuvvetleri, yıldan yıla gücüne güç katıyor.



Türkiye, dünyanın en güçlü ordularına sahip olan ülkeler arasında yükselişe geçti. ABD’li savunma analizi kuruluşu Global Fire Power’ın (Gılobal Fayır Pavır), her yıl yayınladığı “dünyanın en güçlü orduları” listesinde, Türkiye, 3 sıra birden yükselerek 8'inci oldu.



Ülkelerin askeri gücü, personel sayısı, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri, savunma bütçesi ve coğrafi konum gibi faktörler dikkate alındığında ilk üçte ise ABD, Rusya ve Çin bulunuyor.



Rusya-Ukrayna savaşı ve ardından gelen İsrail-Filistin çatışması ile özellikle Batı Asya’da 'bölgesel savaş' seslerini yükseltirken, 2022 yılından itibaren birçok ülkenin savunma harcamalarında önemli artışlar gözlendi.



Türkiye'nin de son yıllarda savunma sanayinde yaptığı atak dikkat çekici... Özellikle terörle mücadelede ve yerli savunma sanayisindeki büyüme, Türkiye'nin askeri kapasitesindeki bu yükselişin temel sebepleri arasında gösteriliyor.



Bağımsızlık savaşlarının getirdiği ihtiyaç ve Türkiye’ye yönelik güvenlik tehditlerinin ağırlaşması, milli savunma sanayisinde özellikle yerlileşme adına köklü değişikliklere yol açtı.



Global Fire Power'ın listesi, orduların hareket kabiliyeti, sahadaki dayanıklılığı ve benzeri birçok faktörü dikkate alarak hazırlanıyor. Bu sıralama, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası alanda artan prestijini ve gücünü gözler önüne seriyor.



Kızılelma, Anka-3, Milli Uzay Roketi, Alka Lazer, STM500 Denizaltı, Atak-2 helikopteri, Roketsan Yalman… Türk savunma sanayisi altın çağını yaşıyor. Art arda önemli yerli ve milli projeler tamamlanıyor.



2023 yılı, Türk savunma sanayisine damga vuran bir yıl olmuştu. 2024 yılı da Türk savunma sanayi için pek çok silah sisteminin teslimatının yapılacağı çok kritik bir yıl olarak tarihe geçecek.