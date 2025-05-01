Mayıs ayında kar yağışı! İşte o iller

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar sürprizi yaşandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte üç ilde kar yağışı görüldü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mayıs ayında kar yağışı! İşte o iller
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Özellikle yüksek rakımlı kesimlerde etkili olan yağış, vatandaşlara kış mevsimini hatırlattı. İşte karın etkili olduğu iller:

📍 Ardahan:
Çıldır ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak, Beyrehatun köyü mevkiinde kara dönüştü. Kar yağışıyla birlikte tarım arazileri beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme çalışması başlattı.

📍 Amasya:
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Akdağ Yaylası ve çevre köylerde öğle saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede bölgeyi beyaza kapladı. Yer yer 5 santimetreyi bulan kar kalınlığı dikkat çekti.

📍 Antalya:
Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesi de karla tanıştı. Dağın yüksek noktalarında kar yağışı gözlemlendi.

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