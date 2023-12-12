MEB ve Pakistan Ankara Büyükelçiliği Ödül Töreni Düzenledi



2023 yılı Muhammed Ali Cinnah Genç Yazarlar ödülleri sahiplerini buldu.



2017 yılından bu yana Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ile yapılan kompozisyon yarışmasının ödül töreni yapıldı.



Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk bağlarını artırmayı hedefleyen etkinliğin bu yılki teması iki ülkenin önemli şairleri Mehmet Akif Ersoy ve Allame Muhammed İkbal oldu.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ödül törenindeki konuşmasında seçilen şairlerin önemine dikkat çekti.



Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ise Mustafa Kemal Atatürk’ün diğer milletlere örnek olan bir zafer kazandığını belirtti.



Cüneyd, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri de ele aldı. Her iki ülkenin Keşmir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine bakışta ortak tutum içerisinde olduğuna vurgu yaptı.



