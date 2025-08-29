Mehmet Ali Erbil, 42 yaş küçük sevgilisi ile evlendi; TikTok’ta düğün hediyesi topladı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile İstanbul’da düzenlenen sade bir törenle dünya evine girdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Mehmet Ali Erbil, 42 yaş küçük sevgilisi ile evlendi; TikTok’ta düğün hediyesi topladı
Yayınlanma:

Nikah, çiftin Yeniköy’deki evinde gerçekleşti ve törene yakın dostları katıldı. Erbil’in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil de babalarının bu özel gününde yanlarında oldu.

Nikahın şahitliğini yapması beklenen Serdar Ortaç, uyuyakaldığı için törene katılamadı. Basın mensuplarına konuşan Erbil, Ortaç’ın yokluğuyla ilgili, "Maneviyat yok onda. Hayatı boyunca yalnız ve yalnız kalacak" ifadelerini kullandı.

Ancak nikahın üzerinden sadece 24 saat geçmeden, Erbil sosyal medyadaki hareketiyle gündeme geldi. Düğünün ertesi sabah TikTok hesabından canlı yayın açan ünlü şovmen, kullanıcıların gönderdiği hediyeleri “takı niyetine” topladı. Yayında esprili tavırlarıyla dikkat çeken Erbil, takipçilerinden gelen bağışlarla adeta düğün takısı yerine sosyal medyadan gelir elde etti.

Kitap okurken vuruldu, 3.5 ay dayanabildi: 9 yaşındaki Mehmet hayatını kaybettiKitap okurken vuruldu, 3.5 ay dayanabildi: 9 yaşındaki Mehmet hayatını kaybettiYurt
İstanbul barajlarında kritik seviye: Kriz büyüyor mu?İstanbul barajlarında kritik seviye: Kriz büyüyor mu?Yurt
mehmet ali erbil evlilik
Günün Manşetleri
Temmuzda 2 trilyon lira barajı aşıldı
Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
CHP'de adaylık dengesi değişiyor mu?
CHP İstanbul seçiminde 'hile' iddiası
Trafik canavarlarının cezası katlanacak!
Çalışmalar ne zaman bitecek?
“18 milyon vatan evladı için çabalıyoruz”
Kritik belgeler ve stratejik bilgiler nasıl çalındı?
Bakan Güler’den sıcak gündem açıklaması
Abdullah Öcalan ile 3 saatlik görüşme
Çok Okunanlar
Fırtına ve sağanak geliyor! Fırtına ve sağanak geliyor!
Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu
Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
5 milyon TL’ye 1 ayda rekor faiz! 5 milyon TL’ye 1 ayda rekor faiz!
40 dereceyi aşacak! İşte aşırı sıcak beklenen iller 40 dereceyi aşacak! İşte aşırı sıcak beklenen iller