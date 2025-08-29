Mehmet Ali Erbil, 42 yaş küçük sevgilisi ile evlendi; TikTok’ta düğün hediyesi topladı

Nikah, çiftin Yeniköy’deki evinde gerçekleşti ve törene yakın dostları katıldı. Erbil’in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil de babalarının bu özel gününde yanlarında oldu.

Nikahın şahitliğini yapması beklenen Serdar Ortaç, uyuyakaldığı için törene katılamadı. Basın mensuplarına konuşan Erbil, Ortaç’ın yokluğuyla ilgili, "Maneviyat yok onda. Hayatı boyunca yalnız ve yalnız kalacak" ifadelerini kullandı.

Ancak nikahın üzerinden sadece 24 saat geçmeden, Erbil sosyal medyadaki hareketiyle gündeme geldi. Düğünün ertesi sabah TikTok hesabından canlı yayın açan ünlü şovmen, kullanıcıların gönderdiği hediyeleri “takı niyetine” topladı. Yayında esprili tavırlarıyla dikkat çeken Erbil, takipçilerinden gelen bağışlarla adeta düğün takısı yerine sosyal medyadan gelir elde etti.