Memur-Sen'den vergide adaletle ilgili çarpıcı rapor

Memur-Sen, vergide adalet talebiyle çarpıcı bir rapor hazırladı. Raporda, vergide adalet olmadan toplumsal barış ve adaletin sağlanamayacağı vurgulandı. Rapor, basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Editör: Haber Merkezi
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Memur-Sen, vergide adalet talebini rapor haline getirdi. “Adil, Makul ve Sürdürülebilir Bir Vergi Sistemi” başlıklı raporda, raporda çarpıcı tespitler yer aldı.

Vergi sisteminde sosyal adaleti sağlamaya yönelik düzenlemelerin talep edildiği raporu, Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, kamuoyuna sundu.

Tombul, emekli, çalışan ve aileleriyle birlikte 25 milyon sabit gelirliyi temsil ettiklerini söyledi. Dolaylı vergilerin sabit gelirlileri zorladığına dikkat çekti. Tombul, vergi sisteminin gelire göre düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Raporun teknik detaylarını sunan Prof Dr. Mustafa Çolak ise, vergileme sistemindeki karmaşıklığa dikkati çekti. Kayıtdışılığın önüne geçilmesi için yapılması gerekenleri sıraladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Memur-Sen # vergi # adalet
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