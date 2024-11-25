Mermer ocağında toprak kayması! 2 işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Mermer ocağında çalışan işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte aşağı doğru inen mermer bloklarının altında kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu ilk olarak Ahmet Özmen'in daha sonra ise Mustafa Dak'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ekipler, toprak kaymasının nedenine ilişkin çalışmasını sürdürüyor.

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mermer ocağında meydana gelen heyelanla ilgili bakanlığa bağlı müfettişlerin görevlendirildiğini ve sürecin takip edildiğini bildirdi.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Balıkesir’in Marmara Adası ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen heyelan sonucu vefat eden işçimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Arama-kurtarma çalışmaları devam eden işçimize sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımıza bağlı müfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.