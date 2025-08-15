Mersin ve Hatay’da orman yangınları devam ediyor: Binlerce kişi tahliye edildi

Mersin’in Silifke ve Anamur ilçeleri ile Hatay’ın Hassa ve Yayladağı ilçelerinde çıkan orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor. Alevler nedeniyle iki ilde binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Silifke’de önceki gün 3 farklı noktada başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Işıklı, Kırtıl, İmamuşağı, Balandız, Akdere ve Çamlıca mahallelerinde tedbir amaçlı 984 hane boşaltıldı, toplam 1864 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

🔥 Mersin – Anamur Yangını
Anamur’un Korucuk Mahallesi'nde çıkan yangın da kontrol altına alınamadı. Tedbir amaçlı Ovabaşı Mahallesi boşaltılırken, ekipler hem havadan hem de karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor.

🔥 Hatay – Hassa Yangını
Hatay’ın Hassa ilçesi Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde önceki gün başlayan orman yangını hızla büyüdü. İki mahallede yaşayan 1115 kişi tahliye edildi. Gece boyunca 259 araç ve 592 personel alevlerle mücadele etti. Günün ilk ışıklarıyla hava araçları da çalışmalara katıldı.

🔥 Hatay – Yayladağı Yangınları
Yayladağı’nda iki ayrı noktada çıkan yangınlar ikinci gününde. Çaksına Mahallesi’ndeki yangına gece boyunca 78 araç ve 159 personel müdahale etti.
Suriye’nin Kesep bölgesinden sıçrayarak ilçeye ulaşan diğer yangına ise 54 araç ve 192 personel ile müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla bu bölgelere de hava araçları sevk edildi.

Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesiSon dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesiYurt
Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: 15 Ağustos hava durumuMeteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: 15 Ağustos hava durumuYurt
