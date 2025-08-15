Mersin ve Hatay’da orman yangınları devam ediyor: Binlerce kişi tahliye edildi

Silifke’de önceki gün 3 farklı noktada başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Işıklı, Kırtıl, İmamuşağı, Balandız, Akdere ve Çamlıca mahallelerinde tedbir amaçlı 984 hane boşaltıldı, toplam 1864 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

🔥 Mersin – Anamur Yangını

Anamur’un Korucuk Mahallesi'nde çıkan yangın da kontrol altına alınamadı. Tedbir amaçlı Ovabaşı Mahallesi boşaltılırken, ekipler hem havadan hem de karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor.

🔥 Hatay – Hassa Yangını

Hatay’ın Hassa ilçesi Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde önceki gün başlayan orman yangını hızla büyüdü. İki mahallede yaşayan 1115 kişi tahliye edildi. Gece boyunca 259 araç ve 592 personel alevlerle mücadele etti. Günün ilk ışıklarıyla hava araçları da çalışmalara katıldı.

🔥 Hatay – Yayladağı Yangınları

Yayladağı’nda iki ayrı noktada çıkan yangınlar ikinci gününde. Çaksına Mahallesi’ndeki yangına gece boyunca 78 araç ve 159 personel müdahale etti.

Suriye’nin Kesep bölgesinden sıçrayarak ilçeye ulaşan diğer yangına ise 54 araç ve 192 personel ile müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla bu bölgelere de hava araçları sevk edildi.