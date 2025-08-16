Mersin'de 15 bin dönümlük alan kül oldu: İşte yangının çıkış nedeni

Mersin’in Silifke ilçesinde 13 Ağustos’ta çıkan ve yaklaşık 15 bin dönümlük ormanı küle çeviren yangının, su borusu için yapılan kaynak çalışması sırasında çıktığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, yüklenici firmanın sahibi ve çalışanları gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Balandız Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan yangın, havadan ve karadan yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda 3. gününde kontrol altına alındı. Yangın ihbarında bulunan H.A.’nın ifadesine göre, yangın su borusu yapımı sırasında kaynak yapılan alanda başladı.

Yangın mahallinde yapılan incelemede kaynak malzemelerinin bulunduğu tespit edildi. İş sağlığı ve güvenliği ile yangın bilirkişilerinin ön raporunda, yangının Balandız, Kırtıl, İmamuşağı, Çadırlı ve Kocapınar mahallelerinde büyük çaplı maddi hasara yol açtığı ve kaynak işini yapanların kusurlu olduğu belirtildi.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Yangınla ilgili olarak, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) bünyesindeki yüklenici alt firma çalışanları olan Şivan Kaya (36), Refik Gedik (45), Muhammed Ali Ali (26), Hakan Bakçi (32), B.S. ve M.H.U. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden:

Firma sahibi Şivan Kaya, kaynak işçisi Refik Gedik ve işçiler Muhammed Ali Ali ile Hakan Bakçi tutuklandı,
Diğer iki işçi B.S. ve M.H.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bilirkişi raporuna göre, firma sahibi ve kaynak işçisi asli kusurlu, diğer dört işçi ise tali kusurlu bulundu.

